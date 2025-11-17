Kreu i PD Sali Berisha ishte sot në SPAK ku u paraqit në zbatim të masës së sigurisë “Detyrim paraqitje” për dosjen “Partizani”.
Ai ka sqaruar se nuk u paraqit për thirrjen e prokurorëve të posaçëm në lidhje me “21 janarin” pasi nuk ka marrë asnjë njoftim.
Sali Berisha: Njoftim quhet kur një person merr përsipër ta njoftojë ose kur njoftohet direkt personi. Asnjë person nuk më ka ardhur të më thotë orë dhe datë e të më dorëzojë një letër.Asnjë person nuk ka marrë asnjë letër në emrin tim. Kam dy posta elektonike. Një timen dhe një të Parlamentit që e kam përdorur vetëm një herë. Në bisedat e mia në Whats App apo sinjal, nuk më ka ardhur asgjë. Nuk më kanë thirrur asnjë herë sepse kanë pasur frikë nga dëshmia ime.
Leave a Reply