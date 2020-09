Naftëtarët e Ballshit kanë hyrë sot në ditët e tretë të grevës së urisë. Ata janë shprehur se askush nga kompania apo nga shteti nuk është interesuar për ta. Gjithashtu disa prej tyre kanë shfaqur probleme shëndetësore si dhimbje koke , tension etj. Naftëtarët ankohen se edhe Spitali Ballshit nuk është interesuar për shëndetin e tyre.

Grupi i grevistëve po mbështetet edhe nga punëtorët e stacionit te pompimit të Poçemit, pasi edhe ata kanë paga te prapambetura. Punëtorët e Stacionit të pompimit të Poçemit kanë ardhur për t’i mbështetur, por ende nuk është vendosur nëse edhe ata do të futën në greve urie.

Kreu i sindikatës së naftëtarëve, Sokol Dautaj u shpreh se naftëtarët kanë filluar të shfaqin shenjat e para të lodhjes për shkak të mosushqyerjes.

Ai thotë se shumë prej tyre janë me sëmundje kronike.

“Sot është dita e tretë e grevës së urisë. Kanë filluar shenjat e para, dhimbje koke pasi një pjesë e naftëtarëve janë me probleme anësore. dikush me diabet apo me zemër. Ambienti është i vogël. Ne do të vijojmë grevën derisa nuk ka asnjë reagim nga shteti. Ne në momentin që flasim duhet të ishim në punë. Në datën 7 i bie të marrim rrogën. Ku është pronari? Në kohë pandemie, kryeministri Rama iu drejtua pronarëve duke thënë që të shisnin vilat, makinat e byzylykët për të paguar punëtorët. Ne kemi një pronar, atë e di shteti. Nuk kemi probleme se kush është pronari. Të jetë kush të dojë, mjafton të mikëqyret nga shteti. Ne i drejtohemi shtetit që mos ta dalim në rrugë” -tha Dautaj.

