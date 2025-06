Kreu i partisë “Mundësia”, Agron Shehaj, ka ngritur dyshime mbi procesin e rinumërimit të votave në Tiranë, duke theksuar se janë konstatuar raste ku numrat e votave ndryshojnë në procesverbal.

I ftuar në Log. Shehaj sqaroi se deri më tani janë rinumëruar rreth 15% e kutive të votimit, por sipas tij, ndryshimi është shumë i vogël dhe nuk ka ndikuar në rezultatin final.

“Janë rinumëruar rreth 15% e të kutive në Tiranë. Diferenca shumë e vogël, nuk ka një ndryshim, I janë shtuar 70 vota PD, na janë hequr neve 3. Ne jemi të vëmendshëm sepse këtu ndodhin çudira. Sepse çfarë ndodh? Ndodh që bëhet rinumërimi, bëhet procesverbali, pastaj nuk shënohet se çfarë kanë parë në rinumërim”, tha ai.

Shehaj kritikoi gjithashtu pretendimin e Partisë Demokratike për mandatin e 14-të në Tiranë, duke e cilësuar si absurd.

“Pretendimin absurd të PD për mandatin e 14-të në Tiranë, duke ditur që diferenca me Mundësia është rreth 1300 vota, nuk e kuptoj. Nuk e di ku e bazojnë. Ata nuk kanë parë filmimet, ne po, dhe nuk na rezulton një gjë e tillë”, theksoi ai.

Ndër të tjera, i pyetur nëse do i bashkohet PD në Parlamentin e ri, ai sqaroi se “Mundësia” nuk synon me çdo kusht krijimin e një grupi parlamentar, edhe pse kjo sjell një përfitim të kufizuar në Kuvend.

“Ne kemi dy deputetë, nuk e synojmë që të krijojmë me çdo kusht një Grup Parlamentar. Ka një vetëm një avantazh, që je në Konferencën e Kryetarëve, deputetët kanë kohë 3-4 minuta. Nuk besoj se ka ndonjë përfitim të madh”, deklaroi Shehaj.

Në Shqipëri votat pasi hynë në kuti, nuk ke çfarë t’i bësh. Kjo nuk do të thotë që nuk do ketë tentativa, ne do jemi të vëmendshëm. Gjate procesit të rinumërimit kanë tentuar të na marrin vota në lloj lloj mënyre, por po të jesh i vëmendshëm dhe të jesh aty, nuk ka shanse që të të marrin votat.

Unë kam folur për zgjedhjet, unë nuk kam thënë që ishin të drejta, të barabarta. Zgjedhje kur një qeveri bllokuar një nga rrjetet sociale, sepse Edi Rama nuk ka kontroll, kjo është e papranueshme, për të mos folur më pas për administratën, për mediat. Ajo që dallon midis qëndrimit tim, Partisë Mundësia dhe PD, është se ata thotë që problemi është në fushatë, ditën e vetmit, numërimit, treni bullgar.

Ndërsa ne themi që problemi i vërtetë është financimi i partive politike, përdormi i parave nga mazhoranca, për të ndikuar dhe manipuluar opinion publik sidomos me mediat. Nëse ata shikojnë vetëm problemet, duhet të shohim dhe nga vetja jonë, çfarë nuk shkon, mos duhet të reformonin opozitën, me njerëz më të besueshëm, premtime ndryshe, e të tjera.

Ne kemi dy deputetë, nuk e synojmë që te krijojmë me çdo kusht një Grup Parlamentar. Ka një vetëm një avantazh, që je në Konferencën e Kryetarëve, deputetet kanë kohë 3-4 minuta. Nuk besoj se ka ndonjë përfitim të madh. Kam thënë që në kemi Mundësin që do ketë zgjedhje të ardhshme, s’ka akoma zgjedhje, skandal kjo, se është akoma kryetar ai që është dënuar. Mjafton që është në hetim dhe qëndron të jetë kryetar. Në perëndim, kryetarët e bashkive japin dorëheqjen për shumë më pak, largohen.