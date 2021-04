PD prezantoi sot në sheshin ku ndodhej godina e Teatrit Kombëtar programin për Artin, Kulturën e Trashëgiminë, ndërsa kreut të kësaj force politike, Lulzim Bashës iu bë dhuratë maketi i ndërtesës së Teatrit Kombëtar që u shemb.

Basha tha se do t’i qëndrojë nënshkrimit të tij për ndërtimin e godinës së Teatrit siç ka qenë, duke shtuar se pavarësisht se nuk shquhet për tone të forta, “çfarë kam nënshkruar e kam bërë realitet”.

“Ata që e shembën bëjnë gabimin e jetës së tyre nëse mendojnë se beteja mbarojë, bëjnë gabimin e jetës së tyre nëse nënvlerësojnë nënshkrimin tim. Unë nuk shquhem për tone të forta, as për metafora agresive, por çfarë kam nënshkruar e kam bërë realitet dhe po ju them sot se ky simbol nuk do të jetë thjesht një ngacmues i emocionit të dhimbjes për natën e errët të 17 majit, por kujtuesi i përditshëm deri sa Teatri të ringrihet siç ishte, aty ku ishte”, tha Basha.