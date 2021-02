Mjeku Rustem Celami ka bërë një dedikim të ndjerë për kolegun e tij, mjekun infeksionist Tritan Kalo, i cili është një nga emrat e rrallë në sistemin shëndetësor në vend.

Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ai shkrua se Kalo është një kapacitet real i shkencës perëndimore, duke theksuar se ai është ndër të vcetmit mjek që udhëton me autobuz sepse nuk ka makina të shtrenjta, as vila apo klinika private.

Celami thekson më tej se Tritan Kalo nuk shitet e blihet si shumica e kolegëve të tij për ngjyrime politike.

“Mantelbardhi etalon, kapacitet real i kalibrit ekslences kliniko shkencore perendimore, di edhe te thote jo, si Prof. Tritan Kalo.

Sepse preferon te jete i kristalte sic ka genet, sic eshte vete.

Ky gjigand real i mjekesise flet me argumenta te bazuara ne evidence saqe edhe ata qe nuk e duan apo nuk e pelqejne, heshtin perpara argumentave te tij.

Sot meritonte te ishte drejtues universiteti, fakulteti, departamenti, sherbimi, ministrie, ku pa dyshim do kishim nje realitet ne shendetesi me funksionale, me cilesore dhe me nen kontroll te kesaj pandemie.

Profesor Kalo udheton me autobuz dhe jo si nje pjese e mire te kolegeve te tij qe kane makina 100 mije euro, vila 500 mije euro. Ai ska as qindra mijera euro ne shpi as ne banka, pasuri te palujtshme, as klinika e aksionere etj etj sepse ai nuk shitet e blihet sikurse shiten nje pjese e e mire e kolegeve tane nga cdo ngjyre politike”, shkruan mjeku.