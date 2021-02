Maliqi dhe Enriketa janë bërë pjesë e rubrikës “Shihemi në Gjyq” ku kanë treguar se kanë probleme në martesën e tyre.

Keti tregon se ai e tradhton dhe i sheh shpesh mesazhe nga femrat e tjera tek telefoni i bashkëshortit.

Kjo gjë e lëndon tepër, kurse Maliqi shprehet se e ka amanet nga babai që të ketë sa më shumë femra.

Ardit Gjebrea: Çfarë paska ky Maliqi?

Eni Çobani: Eh duhet të ketë diçka me siguri.

Maliqi: Unë e kam diçka që baba ma ka lënë amanet dikur, por hajd mo.

Enriketa: Që të ketë një listë të gjatë të gjinisë femërore zoti Ardit.

Eni Çobani: Listë të gjatë në çfarë kuptimi sepse njeriu zgjedh dikë, e dashuron, jeton me të.

Maliqi: Nuk rija më një vend prandaj, nuk rrija dot me një grua, lëvizja.

Ardit Gjebrea: Edhe e ke trashëgimi nga babi?

Maliqi: Po tani hoqa dorë se e kuptova i thërrita një çikë mendjes.

Enriketa: Amanetin e babit të vet e mban kurse amanetin e babit tim jo.

Ardit Gjebrea: Pse a e mban akoma amanetin e babit?

Enriketa: Deri tani po. Imagjino se sa telashe dhe probleme e halle i kam hapur asaj familjes sime unë duke e pasur mendjen gjithmonë tek zotëria.

Eni Çobani: Si ka qenë bashkëjetesa këto 5 vite?

Enriketa: E lodhshme.

Maliqi tregon se u kur u martua me Ketin bëri një dasmë me shoqërinë dhe familjen e saj sepse prindërit e tij nuk morën pjesë. Ata kishin një debat të madh disa ditë para dasmës me prindërit dhe nuk i shkuan. Pas martese ata dolën me qira sepse kishin shumë debate dhe madje kishin marrë dhe një urdhër mbrojtje nga vjehrri.

