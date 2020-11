Ditën e sotme ish kryeministri Sali Berisha ka vazhduar me fake news-et në rrjetin social Facebook. Ai ka postuar një foto të ministres Manastirliu në Komitetin Teknik të datës 8 mars 2020 ku nuk kishte as edhe një rast me Covid në Shqipëri, duke pretenduar se Komiteti Teknik nuk respekton masat mbrojtëse.

Menjëherë ka reaguar ministrja Ogerta Manastirliu, e cila në një postim në Instagram, e quan Sali Berishën “Doktor Vdekja”. Sipas saj, fotoja e publikuar nga ish-kryeministri është e datës 8 mars 2020, kohë kur sapo kishte nisur pandemia.

“Doktor Vdekja ka marrë një fotografi timen me Komitetin Teknik të Ekspertëve. Siç mund të verifikohet kollaj në Instagram, fotografia është e datës 8 mars 2020. Domethënë, është shkrepur në një ditë kur në Shqipëri nuk kishte as edhe një rast të konfirmuar me Covid-19.

Doktor Vdekja, siç bën shpesh këto kohë, e ka marrë dhe e paraqet si fotografi të këtyre kohëve.

Eshtë thjesht GËNJESHTËR.

Respekt për punën e Komitetit të Ekspertëve. Neveri për Doktorin e Vdekjes dhe të gjithë adhuruesit e katastrofës”, shkruan ministrja e Shëndetësisë.

