Shqipëria pret në Tiranë kombëtaren e Serbisë, në ndeshjen e vlefshme për kualifikueset e Botërorit.

Trajneri i njohur, Shpëtim Duro, në bisedën e bërë me Trevisa Tufën në Sport Neës në News 24, tha se nuk pret të ketë probleme mes lojtarëve në fushë, pasi janë profesionistë.

“Kjo ndeshje hyn te ato që janë të një shkalle të vështirësisë së lartë. Këto masa unë i shikoj si normale. Do ketë efekt tjetër.

Do ketë përkrahje, normale, edhe në raport me kundërshtarin. Patjetër që do ndikojë shumë për ecurinë.

Shqiptarët e Kosovës, lojtarët – Për historinë folëm, dihet historia. Futbolli është diçka tjetër. Mund të ketë ndonjë lojtar që i shfaq emocionet më shumë, unë do e shikoj këtë takim vetëm në aspektin sportiv.

Po ta shikosh, në Europë mund të jenë shokë skuadre. Jam i bindur që nuk do ketë probleme mes futbollistëve. Të mos i rëndojmë futbollistët”- tha Duro.