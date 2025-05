Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka mohuar se po shqyrton mundësinë e kandidimit për një mandat të tretë presidencial, një veprim për të cilin ekspertët bien dakord se është i ndaluar sipas Kushtetutës së SHBA-së.

“Do të jem një president tetëvjeçar, do të jem një president dy-mandatesh. Gjithmonë kam menduar se kjo ishte shumë e rëndësishme”, tha Trump në emisionin “Meet the Press with Kristen Welker” të NBC-së në një intervistë që do të transmetohet të dielën.

Trump më parë ka thënë se “nuk po bënte shaka” kur tha se donte të shërbente një mandat të tretë, apo edhe të katërt, si president i SHBA-së.

Ai më vonë tha se deklaratat e tij kishin për qëllim të tallnin “mediat e lajmeve të rreme”.

Kompania e tij, The Trump Organization, ka shitur kapele “Trump 2028”, duke nxitur spekulime se ai mund të kërkojë të qëndrojë në detyrë pasi të përfundojë mandati i tij i dytë në janar 2029.

Në intervistën, të regjistruar nga rezidenca e tij në Florida, Trump tha se ka pasur shumë “kërkesa” nga njerëz që i kërkojnë të shqyrtojë mundësinë e qëndrimit në detyrë.

“Shumë njerëz duan që unë ta bëj këtë”, tha Trump, vetëm disa ditë pasi festoi 100 ditët e para të mandatit të tij të dytë.

“Është diçka që, për aq sa di unë, nuk të lejohet ta bësh. Nuk e di nëse është kushtetuese që ata nuk po të lejojnë ta bësh apo diçka tjetër. Ka shumë njerëz që po shesin kapelen e vitit 2028, por kjo nuk është diçka që dua të bëj. Mendoj se katër vjet janë kohë e mjaftueshme për të bërë diçka vërtet spektakolare”, shtoi Trump.