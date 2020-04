Kancelari austriak Sebastian Kurz raportohet se gjatë një takimi në një panel ekspertësh eshte shprehur, se qytetarët duhet të shqetesohen me teper për veten dhe familjet e tyre. Rektori i MedUni te Vjenës e mohon kete, ndersa zyra e Kancelarit e relativizon thenien.

Sipas pretendimeve, një procesverbal i ketij takimi jep idene se qeveria mund të ketë përkeqësuar me qëllim ndjesine e frikes popullore nga infeksioni koronavirus. Siç raporton Morgenjournal i Ö1 të hënën u be i ditur nje dokument, në të cilin thuhet se kancelari Sebastian Kurz (ÖVP) kishte thene se popullata duhet te kishte frikë nga infeksioni dhe nga vdekjet e të afërmve.

Sipas radhes se ndodhive: Ne mbledhjen e task forces “Corona” te Ministrise se Shendetesise me date 12 mars krahas kancelarit Kurz moren pjese dhe Zv. kancelari Werner Kogler, Ministri i shendetesise Rudolf Anschober (te dy nga Partia e Gjelber), Ministri i Brendshem Karl Nehammer (ÖVP), punonjes te administrates si dhe eksperte te shendetit.

Sipas protokollit te mbledhjes, Kurz ishte shprehur i shqetesuar se nuk po ndjente nje shqetesim te vertete nga ana e popullates. Pas kesaj ishte eksperti mjekesor ai qe ishte shprehur se popullsia duhej te informohej, se me shume gjase kishin te benin me nje semundje fatale dhe jo me nje grip te thjeshte.

Serish sipas ketij protokolli, eksperti mjekesor Kollaritsch kishte perdorur si shembull komunikimin e qeverise Britanike gjate epidemise se viteve 1900, gjate se ciles ishte luajtur me friken e popullates. Ne protokoll thuhet: “Shkurtimisht, behet e qarte se njerezit duhet te jene te frikesuar nga infeksioni ose nga vdekja e prinderve apo gjysherve te tyre. Nga ana tjeter nuk do duhej te rritej frika per sa i takon shterjes se burimeve ushqimore, te energjise elektrike etj.”

Kollaritsch theksoi per Ö1 se nuk ishte folur per nje loje te tille frike ne Austri. Megjthate masat e qeveritare nuk do te pranoheshin nga popullsia, pa nje gjuhe te ashper e drastike.

Kancelaria: Kurzi tregoi mirekuptim per friken

Nje zedhenes i Kancelarit u shpreh te henen se Kurzi kishte shfaqur thjeshte mirekuptim per sa i takon frikes per familjaret. Me tej kancelari ishte shprehur me nje gjuhe drastike, sic ishte dhe paralajmerimi ne fund te marsit, se se shpejti gjithesecili do te njihte dike qe kishte humbur jeten nga virusi.

Edhe Markus Müller, anetar i stafit te eksperteve si dhe rektor i MedUni te Vjenes, theksoi diten e hene: “Nje diskutim mbi shperndarjen e panikut absolutisht nuk ka ndodhur. Por natyrisht u shprehem se ekzistonte nje shqetesim, se ndergjegja qytetare per sa i takon Covid-19 nuk ishte ne nivelin e duhur.” Müller rikujtoi se ne momentin e takimit (me date 12 mars), sapo ishte bere e qarte se ne Tirol ekzistonte nje problem i madh per shkak te infeksionit, si dhe se situata ne Itali po dilte jashte kontrollit. “Keto ishin padyshim shtysat per masat e perfolura (te cilat me pas dhe u zbatuan shen.). Shtyse ishte gjithashtu dhe fakti se ne ate moment nuk ishte me e mundur per te gjurmuar te githe znixhiret e infeksionit. Ne te vertete Austria u perball me nje rritje te madhe te numrit te te infektuareve gjate asaj periudhe. Ishte bere e qarte se kurba e infeksioneve duhej sheshuar, sepse, sic shprehej Müller “ne te kundert do te perfundonim ne nje situate te veshtire per t’u menaxhuar apo te pamenaxhueshme fare.”

Opozita e indinjuar: “Nuk mund te besh nje gje te tille.”

Nga ana tjeter, partite opozitare jane shprehur te indinjuara. “Nuk mund te besh gjera te tilla,” tha zv. Kryetari i SPÖ Jörg Leichtfried. Edhe shefja e Partise Neos u shpreh kunder “nje politike te panikut”. Ajo beson se qeveria e ka bere ne menyre te ndergjegjshme apelin per shperndarje te frikes ne popullate. Sipas saj mungojne burimet dhe informacionet, ne bazen e te cilave qeveria merr vendimet e saj. “Ne mungese te tyre, aktrohet me frike,” u shpreh ajo.

Per kryetarin e FPÖ Herbert Kickl, kjo shperndarje paniku eshte filli i komunikimit te kancelarit Kurz. “Eshte programi ‘i normalitetit te ri’ se Partise se re Popullore” u shpreh ai.

