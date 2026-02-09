Gjatë debatit në emisionin “Off the Record” nga Andrea Danglli, gazetari Roland Qafoku u përplas me kreun e Lëvizjes “Shqipëria Bëhet” Adriatik Lapaj, duke i thënë këtij të fundit se nuk ka vota dhe nuk i frymëzon qytetarët shqiptarë.
Qafoku: Ke treguar disa cilësi të veçanta si politikan, por ke dy gjëra që nuk po ndez. E para, popullin nuk po e frymëzon dhe e dyta, ajo që është akoma më e rëndësishme, që ti nuk ke vota.
Lapaj: S’kam vota?! S’kam deputetë në Parlament sa duhet. Duhet të kisha 7 deputetë.
Qafoku: Nga ndryshon ti nga Edi Rama si politikan?
Lapaj: Ndryshimi është një dhe vetëm një sot, unë si Adriatik sot është e provuar që sot s’i kam vjedhur asnjë cent qytetarëve shqiptarë.
