Serbia është burim destabilizimi, dhe po kërkon krijimin e korridoreve etnike në Kosovë. Kështu thotë, nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, i cili në një intervistë për A2 CNN, analizon zhvillimet e fundit në vend.

Sipas tij, fajin për dështimin e procesit të dialogut nuk e kanë partnerët, por kryeministri Kurti, i cili sipas tij e ka strategji moskoordinimin.

“Roli i Serbisë nuk ndryshon, mund të sjellë përshtypje në procese e faza politike, por Serbia mbetet faktor i destabilizimit në parimin gjithçka pas pavarësisë së Kosovës. Ky është postulati që ata kanë 15 vite se e kanë rishikuar politikën pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe të gjithë udhëheqësit serbë e ruajnë këtë strategji në kuptimin e organizimit të brendshëm politik. Serbia vijon të jetë burim destabilizimi në kolaret diplomatike e nivele të tjera vazhdon me plasu luftën hibride, duke pasur kujdes forcimin e saj në veçanti pas krizave rajonale, sepse Serbia mbetet një nga furnizuesit kryesorë me municione në Ukrainë. Marr e kushtëzuar më SHBA, BE e NATO ka 35 vjet. Serbia ka funksionuar në këtë raport të kushtëzuar se kanë patur marrëdhënie të kushtëzuar. Tani këto po përkthehen në bashkëpunim dhe ky bashkëpunim avancon në partneritet. Nuk po dështon Republika e Kosovës, por qeveria Kurti”, tha ai.