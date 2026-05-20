Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Skënder Hita ka përjashtuar nga policia Ulian Shpatarakun, i cilësuar si një nga njerëzit më besnik të paraardhësit të tij, Ilir Proda.
Mësohet se përjashtimi i tij nga detyra është me motivacionin mosparaqitje të rregullt në detyrë.
Më herë, në mars të këtij viti, Sokol Bizhga në postin e Drejtorit të përkohshëm të Policisë së Shtetit, e pezulloi atë nga detyra po me të njëjtin motivacion. Ulian Shpataraku ishte me funksion Asistent në Departamentin për Teknologjinë e Informacionit në Policinë e Shtetit.
Në muajin mars vendimi për pezullimin e tij nga detyra është marrë për moszbatim të hapur të dispozitave ligjore në përmbushjen e detyrave funksionale.
Mësohet se Shpataraku ishte duke ndjekur studimet master në Akademinë e Sigurisë, por dyshohet se, me argumentin e vijimit të studimeve, nuk paraqitej rregullisht në punë.
Shpataraku, si çdo efektiv i përjashtuar nga Policia e Shtetit ka të drejtën e ankimit, komisioni i cili brenda 1 muaji konfirmon ose jo zyrtarisht përjashtimin nga radhët e uniformave blu.
