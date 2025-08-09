Pas një rasti të dyshuar sulmi seksual nga një azilkërkues në Epping, qytete në të gjithë Britaninë janë përfshirë nga një valë protestash kundër përdorimit të hoteleve për strehimin e burrave azilkërkues.
Aktivistë lokalë, kryesisht banorë të zakonshëm, shprehin shqetësime për sigurinë e komuniteteve, ndërsa organizatat e të drejtave të njeriut paralajmërojnë për rritje të retorikës raciste dhe dhunës së ekstremit të djathtë.
Rreth 200 hotele në Britani po përdoren aktualisht për të strehuar azilkërkues, një vendim i qeverisë që ka ngjallur pakënaqësi të thellë në disa komunitete. Në hotelin “Bell” në Epping, ku qëndronin azilkërkues burra, protestat shpërthyen pas arrestimit të një shtetasi etiopian, i akuzuar për sulm seksual. Rasti ndezi reagime të forta dhe organizime protestash në të gjithë vendin.
Një prej protestueseve, Orla Minihane, një banore vendase dhe anëtare e partisë Reform UK, thotë se “nuk ndihet e sigurt për fëmijët” dhe e quan situatën të papranueshme. “Nëse kjo më bën të djathtë ekstreme, atëherë le të jetë kështu”, shprehet ajo.
Protestat janë shoqëruar nga pankarta me slogane si “Mbroni komunitetin tonë” dhe “Siguria e grave para të huajve”, ndërsa organizata antifashiste “Stand Up To Racism” ka paralajmëruar për praninë e grupeve të ekstremit të djathtë në disa prej tyre. Në disa raste, janë raportuar edhe përplasje fizike dhe kërcënime ndaj azilkërkuesve.
Nga ana tjetër, vetë azilkërkuesit thonë se kërkojnë vetëm mundësinë për një jetë të sigurt dhe punë të ndershme. Wael, një azilkërkues nga Libia që jeton në “The Bell”, thotë: “Njerëzit këtu na respektojnë. Dua të punoj, të luaj futboll, të ndërtoj jetën time.”
Megjithatë, për disa të rinj të tjerë azilkërkues, përvoja është më e vështirë. Ata raportojnë për ngacmime nga të rinj me motoçikleta dhe një atmosferë të frikshme jashtë hotelit. Një kalimtar madje thirri “Digjeni!” në drejtim të hotelit – një kujtim i hidhur i dhunës së verës së kaluar pas vrasjeve në Southport.
