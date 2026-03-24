Sulmet e Izraelit nuk kanë pushuar. Gjatë natës, të paktën shtatë sulme goditën periferitë jugore të Bejrutit. Mediat ndërkombëtare raportojnë se në Bejrut, pati dy atentate të synuara gjatë natës, duke vrarë tre persona, sipas Ministrisë së Shëndetësisë libaneze.
Ushtria izraelite tha se kishte në shënjestër anëtarë të forcës Quds, njësia e huaj e IRGC-së së Iranit. Kjo nuk është hera e parë që ushtria izraelite ka pretenduar se ka në shënjestër IRGC-në në Liban.
Irani pranoi se katër nga iranianët u vranë në një sulm të synuar në një hotel në ditët e para të konfliktit. Por iranianët thanë se ata ishin civilë.
Qeveria e Libanit ka ndaluar aktivitetet ushtarake të IRGC-së, si dhe aktivitetet ushtarake të Hezbollahut në vend, por po kritikohet se nuk ka bërë mjaftueshëm për të zbatuar këtë vendim. Nuk ka vetëm sulme izraelite, por edhe tensione të brendshme në vend.
Ushtria izraelite lëshoi një tjetër kërcënim për evakuim të detyruar, duke pretenduar se po synonte infrastrukturën e Hezbollahut, por ka edhe ndërtesa banimi dhe biznese që po goditen.
Në jug, ofensiva tokësore izraelite vazhdon, si dhe strategjia e ushtrisë izraelite për ta izoluar jugun nga pjesa tjetër e vendit.
