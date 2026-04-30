A2CNN ka zbardhur dëshminë e plotë dhe përgjigjet që dha kreu i grupit parlamentar socialist Taulant Balla në seancën e çështjes “Partizani”, ku ai u paraqit në GJJKKO në cilësinë e kallëzuesit.
Gjatë pyetje-përgjigjeve Malltezi deklaroi se dëshmitari ka thënë “7 gënjeshtra deri tani”, duke iu referuar pohimeve të Ballës në seancë. Balla kërkoi nga kryetarja e gjykatës që “të mos fyhet”, duke u shprehur se “nuk ka ardhur në seancë për të fyer”.
Sakaq, Malltezi risolli në vëmendje një deklaratë që sipas tij ka bërë Balla në Kuvend, ku është shprehur “nuk na tret dheu pa e futur Saliun në burg”.
Kujtojmë që ish-kryeministri Sali Berisha dhe dhëndrit të tij, Jamarbër Malltezi, janë në akuzë në lidhje me privatizimin e kompleksit sportiv “Partizani”.
Pyetje-përgjigje
Malltezi: Dëshmitari ka 7 gënjeshtra deri tani.
Balla: Unë nuk kam ardhur këtu të fyej. Garancia ime që mos fyhem jeni ju zonja kryetare.
Gjykata: Nuk do lejohen fyerjet, por edhe ju mos flisni pa leje. Mbani vendin si dëshmitar.
Malltezi: Jeni i kënaqur me punën që ka bërë SPAK-u?
Gjykata: Nuk lejohet pyetja.
Balla: Atje jashtë do ta them. Këtu jo.
Malltezi: Ju keni thënë në kuvend, nuk na tret dheu pa e futur Saliun në burg.
Balla: Do përgjigje?
Ndërhyn gjykata. Nuk lejon pyetjen.
Leave a Reply