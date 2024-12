Mijëra studentë dhe qytetarë të tjerë të Serbisë zhvilluan një marshim proteste në rrugët e Beogradit deri në ndërtesën e prokurorisë së shtetit. Ata dorëzuan plot 1 mijë letra identike në adresë të Prokurores së Lartë Publike, Zagorka Dolovac, duke i kërkuar që të fillojë të bëjë punën e saj për të bërë drejtësi për tragjedinë në Novi Sad ku humbën jetën 15 persona.

“Studentët presin që ju të luftoni për ligj dhe drejtësi, pa keqpërdorime politike apo korrupsion”, lexohet në letrat e dorëzuara. Prokurorja ka kërkuar një ballafaqim me organizatorët e protestës, por që nuk është pranuar nga studentët. Ndër kërkesat e tyre është dorëheqja e presidentit Aleksandër Vuçiç dhe qeverisë së kryeministrit Millosh Vuçeviç, të cilët akuzohen si përgjegjës për neglizhencë dhe korrupsion me riparimin e strehës që u shemb në stacionin e trenave në Novi Sad më 1 nëntor.

Organizatorët kanë thënë për mediat se po përballen me kërcënime, teksa premtuan se asgjë nuk do t’i ndalojë, as moti i keq më dëborë që ishte sot. Presidenti Vuçiç paralajmëroi me përdorimin e njësive speciale ushtarake “Cobra” për shpërndarjen e protestuesve. Të dielën studentët dhe fermerë në zhvilluan protestën më të madhe ndonjëherë në historinë e Serbisë, duke mbledhur mbi 100 mijë persona.