Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se do të takohet për herë të parë pas marrjes së detyrës me homologun e tij kosovar, Avdulla Hotin, i cili do të jetë i pranishëm në Tiranë për një takim në 3 korrik.

Rama tha për emisionin “Rubikon” se do të ishte lumtur që të ulej në çdo tryezë për të diskutuar, pasi sipas tij, u bënë sa vite që ka një degradim të madh në Prishtinë. Mes të tjerash ai shtoi se e ka të pamundur që t’i ulë të gjithë në një tryezë për të diskutuar. Ai shtoi se flet për Kosovën, por nuk flas në emër të saj.

“E kam marr një mesazh për ta mirëpritur këtu Hotin me 3 korrik kështu që do të diskutojmë. Nuk e ndjej veten të zotin që të mund që t’i ftoj të gjithë së bashku, por do të isha i lumtur të isha në çdo tryezë thjeshtë për të diskutuar. Është e domosdoshme që gjërat si këto të diskutohet (edhe pse jam një fanatik i barazisë gjinore) mes burrash siç diskutohej – edhe sot mbase aty ku kanë mbetur burra qoftë në Shqipëri, qoftë neper vende tjera. Unë mendoj që edhe në luftë kur njerëzit luftojnë dhe vriten, ka një moment që bëjnë një armëpushim dhe komunikojnë. Jemi shumë pak ne për t’u sakatuar në këtë mënyrë, ka një arsye pse jemi sot në disavantazh- ky është fakt në aspektin e çështjes shqiptare, për shkak të asaj që thash, u bënë sa vite që ka një degradim të madh në Prishtinë dhe natyrisht se secili ka përgjegjësinë e vet. Nuk jam këtu për ta fajësuar askënd. Në këtë proces është Prishtina që udhëheq dhe jo ne sepse në fund të fundit u takon liderëve legjitimë të Kosovës dhe nuk më takon mua. Unë flas për Kosovën, por nuk flas në emër të saj, jo sepse nuk di, por se nuk mundem, nuk më takon”, tha ai.