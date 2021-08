Si të mos mjaftonin temperaturat e larta, Demi Rose shton përvëlimin edhe në rrjetet sociale.

Modelja britanike 26-vjeçare u shfaq nëpër rrjete të ndryshme me veshjet e koleksionit më të ri të markës “Pretty Little Things”, me të cilën ajo bashkëpunon prej disa vitesh.

Veshjet me të cilat u shfaq edhe gjatë mbrëmjeve në Londër, ku nuk u shpëtoi syrit të paparacëve, nuk i linin shumë vend imagjinatës.

Gama e veshjeve është e gjerë dhe shumica janë të përshtatshme edhe për sezonin e plazhit që ndodhet në kulmin e tij. Ato i shkojnë për shtat dhe ekspozojnë në mënyrë perfekte edhe linjat më të theksuara si ato të yllit britanik të Instagramit.

/b.h