Partia Socialiste ka paditur të hënën e datës 7 tetor, Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në Kolegj Zgjedhor, pas dështimit të miratimit të afateve të zgjedhjeve të parakohshme të 9 nëntorit, që do të mbahen në gjashtë bashkitë e vendit, përfshi edhe Tiranën.
Ndërkohë sot, Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, ka caktuar datën 8 tetor, ora 09:00 për hedhjen e shortit për përcaktimin e trupit gjykues të Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor që do shqyrtojë çështjen.
Kërkesë padia e PS-së erdhi pasi ditën e djeshme, Komisioni Rregullator shqyrtoi 4 projektvendime për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie në Tiranë, Tepelenë, Cërrik, Berat, Mat dhe Vlorë, që do të mbahen në datën 9 Nëntor 2025.
Mirëpo, projektvendimet për afatet proceduriale, specifikimet teknike të fletës së votimit, përdorimin e pajisjes elektronike të identifikimit (PEI) dhe përdorimin e kamerave regjistruese e monitorët për shfaqjen e fletës së votimit në Vendet e Numërimit të Votave, nuk u miratuan pasi nuk morën kuorumin e nevojshëm të votave.
Ky bllokim administrativ e ka detyruar Partinë Socialiste të kërkojë zgjidhje ligjore nga Gjykata Administrative pikërisht për këto katër pika: Afatet procedurale për zgjedhjet e pjesshme, karakteristikat teknike të fletës së votimit, përdorimi i pajisjes së identifikimit elektronik të votuesve si dhe përdorimi i Kamerave Regjistruese dhe Monitorëve për shfaqjen e fletëve të votimit në VNV (Vendet e Numërimit të Votave).
