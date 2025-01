Ish-zv.kryeministri Arben Ahmetaj ka dhënë një intervistë ku ka hedhur akuza ndaj mazhorancës.

Lidhur me këto akuza në studion e emisionit “Opinion” në Tv Klan është i ftuar edhe deputeti demokrat Agron Gjekmarkaj i cili shprehet se sipas tij, Arben Ahmetaj nuk është një shenjtor dhe akuzat e opozitës ndaj tij ndër vite kanë qenë të drejta.

Gjekmarkaj ndër të tjera shprehet se janë tre probleme kryesore që shtrohen nga këto akuza dhe deklarime që ka bërë Arben Ahmetaj.

Agron Gjekmarkaj: Unë mendoj që nuk është problem i shqiptarëve sot dhe i Shqipërisë nëse është njeri i mirë apo i keq Arben Ahmetaj, nëse është shenjtor apo djall. Çështja është që çfarë ai thotë, dëshmia që ai le, autopsia që i bën kohës ku ka qenë dëshmitar apo pjesëmarrës. Sigurisht unë nuk mendoj që është shenjtor Arben Ahmetaj, unë kam qëndrimet e mia, mendoj që ka qenë një njeri tipik arivist në politik, por është e drejta e gjithësecilit ta bëjë politikën siç do vetë. Opozita e ka akuzuar për shumë vite me akuza të drejta dhe nëse ai nuk do të kishte qenë njëri prej tyre nuk do të kishte mundësi që të na rrëfente këto gjëra.

Sigurisht që ajo që Ahmetaj thotë ju keni renditur aty 15 akuza, për mua shtrojnë tre probleme të mëdha si qytetar i këtij vendi. Shtrojnë problemin etik të kësaj qeverisje. A kemi një lukuni me vese që e qeveris këtë vend apo kemi një grup politik që udhëhiqet nga arsyeja për ta drejtuar politikisht këtë vend, por mendoj që kjo teza e dytë ka rënë 12 herë në këto 12 vite.

Pika tjetër është çështja politike. Cilët janë njerëzit politik që ka promovuar dhe ka Edi Rama dhe ka përgjegjësi për të gjithë këto për Arben Ahmetajn, Erion Veliajn, Saimir Tahirin. Një lider i cili i shet ata i marketon si ministra si figura publike ka edhe përgjegjësinë politike.

E treta është çështja juridike. Unë mendoj që duke qenë objekt i SPAK, SPAK nuk duhet të kompleksohet. SPAK ka detyrimin që të hetojë për tunelin e Llogarasë, akuzat ndaj Belinda Ballukut, Edi Ramës për presion ndaj Erion Veliajt, për udhëtimet me charter dhe biznesmenë që kanë marrë troje në Tiranë, akuzat për resortet. Pra ai ka dhënë një dëshmi. E fundit ajo që tha Batoni për kanabizimin fakti është që doli siç tha zotëria në intervistë pavarësisht se si është bërë biseda atje brenda është skenar letrar apo jo, por e vërteta është kjo që Lazarati u mbyll e gjithë Shqipëri u kanabizua dhe dy tre avion u rrëzuan duke marrë kanabis në Shqipëri.