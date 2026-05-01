Presidenti Donald Trump tha se është i pakënaqur me propozimin e fundit të Iranit për të përfunduar luftën dhe hodhi dyshime mbi aftësinë e vendit për të pranuar ndonjëherë një marrëveshje.
“Ata duan të bëjnë një marrëveshje”, u tha Trump gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë. “Unë nuk jam i kënaqur me propozimin e fundit”, shtoi ai
Ai nuk sqaroi saktësisht se çfarë nuk mund të pranonte në dokumentin e fundit të Iranit dhe vazhdoi të sugjeronte se zyrtarët në Teheran mund të mos arrijnë kurrë në një zgjidhje të negociuar për luftën.
“Ata kanë bërë përparime, por nuk jam i sigurt nëse do të arrijnë ndonjëherë në finish”, tha Trump në South Lawn, duke përshkruar “mosmarrëveshje të jashtëzakonshme” midis udhëheqësve të Iranit.
“Udhëheqja është shumë e paqëndrueshme. Ka dy deri në tre grupe, ndoshta katër, dhe është një udhëheqje shumë e paqëndrueshme. Dhe duke thënë këtë, të gjithë duan të bëjnë një marrëveshje, por të gjithë janë të ngatërruar”, tha presidenti.
Ai tha gjithashtu se opsionet e tij për Iranin përfundojnë në një përshkallëzim të madh ushtarak ose në arritjen e një marrëveshjeje.
“Ka mundësi. A duam t’i shpërthejmë me forcë dhe t’i shkatërrojmë përgjithmonë? Apo duam të përpiqemi të bëjmë një marrëveshje. Këto janë mundësitë”, tha Trump, duke konfirmuar se kishte marrë një informacion të përditësuar për opsionet ushtarake nga Komanda Qendrore e SHBA-së dje në mbrëmje.
Trump tha se preferenca e tij ishte të mos rifillonte fushatën e bombardimeve.
“Në një bazë njerëzore, do të preferoja jo. Por kjo është mundësia: a duam të hyjmë atje me forcë dhe thjesht t’i shpërthejmë apo duam të bëjmë diçka diplomatike?”, tha presidenti.
