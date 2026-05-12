Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump ka deklaruar se nëse Irani nuk pranon kushtet e SHBA-së për një marrëveshje për t’i dhënë fund luftës dhe për të adresuar programin e tij bërthamor, Shtetet e Bashkuara do ta “përfundojnë punën”.
“Ata ose do të bëjnë gjënë e duhur, ose ne do ta përfundojmë punën”, deklaroi ai para se të nisej për një vizitë me rrezikshmëri të lartë në Kinë.
Trump hodhi poshtë idenë se çmimet në rritje në SHBA e kanë shtyrë të kërkojë fundin e luftës.
“Nuk mendoj për situatën financiare të amerikanëve. Nuk mendoj për askënd. Mendoj vetëm për një gjë: ne nuk mund të lejojmë që Irani të ketë armë bërthamore. Kjo është e gjitha. Gjëja më e rëndësishme me diferencë është që Irani të mos ketë armë bërthamore. Çdo amerikan e kupton këtë. Nëse tregu i aksioneve ngrihet apo bie pak, populli amerikan e kupton”, u shpreh Trump.
Trump tha se SHBA-ja do ta “fitojnë atë në një mënyrë ose në tjetrën. Do ta fitojmë paqësisht ose ndryshe.”
Presidenti amerikan pretendon se Irani ka pranuar se nuk do të ketë kurrë armë bërthamore “dhe pastaj nuk është kjo që më dërguan mua. Ne nuk luajmë lojëra.”
“Ne e kemi Iranin nën kontroll. Ose do të bëjmë një marrëveshje, ose ata do të shkatërrohen”, tha Trump.
