Një incident i rëndë ushtarak ka vënë në lëvizje sistemet e mbrojtjes së NATO-s dhe ka ngritur alarmin në rajonin e Mesdheut. Një raketë balistike, e nisur nga territori i Iranit, ka përshkuar hapësirën ajrore të Irakut dhe Sirisë përpara se të neutralizohej në prag të hapësirës ajrore turke. Edhe pse Irani ka mohuar se Turqia ishte objektivi i sulmit, duke lënë të kuptohet se shënjestra mund të ketë qenë Qiproja, mbetjet e antiraketave ranë brenda territorit turk, duke shkaktuar reagime të menjëhershme diplomatike dhe ushtarake.
Në një intervistë për emisionin “Në Radio” të Andri Xhahut në Radio Tirana, gazetari shqiptar në Izmir, Sokol Brahaj, ka zbërthyer prapaskenat e kësaj ngjarjeje dhe gatishmërinë e shtetit turk përballë kërcënimeve të tilla. “Ditën e djeshme në orën 8 të mëngjesit, radarët e NATO-s në Mesdhe kanë asgjësuar një raketë balistike e nisur nga Irani. Raketa ka kaluar vijën ajrore të Sirisë dhe Irakut, dhe është asgjësuar në hapësirë, diku 20 km në vijë ajrore jashtë Turqisë, ndërkohë antiraketat kanë rënë në Turqi”.
Pas ngjarjes, autoritetet turke lëvizën me shpejtësi për të kontrolluar narrativën dhe për të shmangur panikun e shkaktuar nga dezinformimi në rrjetet sociale. “Drejtoria e Komunikimit e Presidencës turke u bëri thirrje qytetarëve të mos u besojnë videove të gjeneruara nga Inteligjenca Artificiale në mediat sociale sepse çdo gjë është nën kontroll dhe se shteti turk ka qenë, është dhe do të jetë gjithmonë i fortë për t’u mbrojtur nga çdolloj ndërhyrjeje apo sabotazhi”.
Sipas gazetarit, gjatë një iftari me komandot turke, Presidenti Erdogan deklaroi prerë: “Ne nuk ia lëmë rastësisë mbrojtjen e atdheut. Nuk e lëmë asgjë në dorë të fatit.”
Një pikë kyçe e diskutimit ishte progresioni i jashtëzakonshëm i industrisë turke të mbrojtjes. Brahaj vuri në dukje se në stërvitjet e fundit në Gjermani, aleatët e NATO-s mbetën të befasuar nga teknologjia turke.
“Turqia ka kaluar 100% në prodhimin vendas, ka ecuri të paparë, avionë pa pilotë dhe teknologji të përparuar ushtarake. Por ne dimë shumë pak për këto zhvillime nga inteligjenca ushtarake”.
Në ditën e gjashtë të luftimeve, ku tensionet mes Izraelit, SHBA-së dhe Iranit janë në kulm, Turqia është në alarm maksimal. “Që nga dita e parë e sulmeve, institucionet mbrojtëse turke, ushtria, xhandarmëria dhe inteligjenca janë në gatishmëri të lartë dhe gati për çfarëdo që mund të ndodhë”.
Brahaj thekson se raportet me SHBA mbeten jetike, pasi “Inteligjenca amerikane e di që nuk i mjafton vetëm Izraeli për të qenë në Lindjen e Mesme”. Ashtu si në rastin e Ukrainës, Turqia synon të mbetet një aktor neutral dhe negociues mes palëve, duke shmangur përfshirjen e drejtpërdrejtë në konflikt.
