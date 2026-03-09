Një 24-vjeçar është dënuar me burg në Angli. I dënuari është Berajd Mazari, 24 vjeç. Ai u dënua për sjellje të dhunshme ndaj të dashurës së tij. Sjelljet e tij përfshinin kontrollimin e rrobave që ajo vishte, miqve që takonte dhe detyrimin e saj për të marrë drogë.
Mediat britanike shkruajnë se 24-vjeçari pranoi fajësinë për posedim kanabisi dhe kokaine, si dhe për posedim të një patente italiane të falsifikuar. Mazari u shpall i pafajshëm për mbytje të qëllimshme, përdhunim dhe rrëmbim.
Artikulli i plotë nga OXFORD MAIL
Një shqiptar është dënuar me burg në Angli për sjellje të dhunshme ndaj një gruaje, që përfshinin kontrollimin e rrobave që ajo vishte, miqve që takonte dhe detyrimin e saj për të marrë drogë.
Berajd Mazari u akuzua për këto vepra në Banbury në vitin 2024. Të premten, më 23 janar, një juri në Oxford e shpalli atë fajtor për sjellje kontrolluese dhe detyruese, si dhe për posedim të një arme zjarri imituese.
24-vjeçari pranoi fajësinë për posedim kanabisi dhe kokaine, si dhe për posedim të një patente italiane të falsifikuar. Mazari u shpall i pafajshëm për mbytje të qëllimshme, përdhunim dhe rrëmbim.
Ai u dënua në Gjykatën e Kurorës në Oxford më 6 mars. Mazari u dënua me 30 muaj burg dhe iu vendos një urdhër ndalimi kontakti me viktimën dhe nënën e saj për shtatë vjet.
Gjithashtu u urdhërua konfiskimi dhe shkatërrimi i drogës, patentës së drejtimit, thikave dhe armës BB të sekuestruara në pronën e tij.
Gjykatësi Hassan Khan tha: “Ti e kërcënove dhe e sulmove atë në disa raste. Ti e pengove të vishte rrobat që dëshironte. E pengove të dilte vetëm dhe të takonte miqtë e saj. E detyrove të merrte drogë dhe të merrte pjesë në aktivitete të shitjes së drogës. Ti erdhe në Mbretërinë e Bashkuar ilegalisht kur ishe 18 vjeç. Ti këmbëngule në pafajësinë tënde dhe pretendove se viktima i kishte fabrikuar akuzat. Dëshmia jote tregoi një element mizogjinie. Është e qartë se ka mungesë reflektimi dhe përgjegjësie. Aktualisht nuk ke status të vlefshëm emigracioni në këtë vend”.
Paditësja kishte dhënë më parë dëshmi në gjykatë gjatë gjyqit. Ajo tha: “Unë doja që ai të më linte të qetë, por ai vazhdonte të më dërgonte mesazhe. Ai më detyroi të thithja kokainë që të mos flija. Kur më kërcënoi, ai i dërgoi nënës sime një video ku unë isha lakuriq në dyshemenë e tualetit. Ai më manipulonte gjatë gjithë kohës. Çfarëdo që doja apo dashuroja, ai ma merrte. Ai më abuzoi dhe më përdhunoi. Kjo zgjati për muaj të tërë, unë isha budallaqe. Ai tha se do të më linte të qetë nëse nuk shkoja në polici. E raportova sepse nuk kisha zgjidhje tjetër. Nuk kisha fjetur për javë të tëra.”
Gjatë gjyqit, Mazari tha: “Problemet filluan sepse ajo vazhdonte të gënjente dhe dilte me miq të këqij. Ajo merrte drogë dhe alkool. Ata merreshin me drogë, ajo nuk duhej as ta shihte atë”.
Mazari u pyet nëse ai vetë merrte kokainë në atë kohë. Ai tha: “Po. Edhe ajo merrte drogë. Në të vërtetë nuk më pëlqente, nuk e aprovoja. Kjo ndodhte gjatë gjithë kohës. Ajo ishte me njerëz me të cilët nuk duhej të ishte. Unë u tregova prindërve të saj për përdorimin e drogës nga ana e saj. Në fillim ata e pranuan, por më pas e kundërshtuan dhe kërkuan prova”.
Leave a Reply