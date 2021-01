Artisti i njohur Bujar Kapexhiu zbuloi se ai dhe bashkëshortja e tij kanë qenë të infektuar me COVID-19. Karikaturisti u shpreh se sapo kuptoi që iu ishte ngritur temperatura, bëri tamponin dhe doli pozitiv.

Ai tregoi se së bashku me bashkëshorten u izoluan për një muaj të izoluar në shtëpi, ndërsa theksoi me shaka se në “50 vite martesë nuk kishte qëndruar kaq shumë me gruan”.

“Mata temperaturën e kisha 37.4, të nesërmen shkova bëra tamponin dhe dola pozitiv, menjëherë shkova tek mjeku dhe mora ilacet. Pra duhet që në momentin e parë, s’duhet ta neglizhosh duke thënë se do më iki temperature dhe do bëhem më mirë. Në këtë drejtim nuk ka trimëri, duhet kujdes dhe të dëgjojmë se cfarë thonë mjekët.