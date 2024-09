Kryeministri Rama gjatë fjalës së tij në OKB foli për çështjen e emigrantëve. Kryeministri theksoi se Shqipëria u kthye në “strehën” e emigrantëve, duke shtuar se kjo tregon se mikpritja shqiptare është e lidhur me bindjen humanitare.

“Ju dhamë strehë disa mijëra refugjatëve iranianë. Paguam një çmim të madh për mikpritjen e tyre. Regjimit totalitar i Iranit u angazhua në një sulm kibernetik kundër Shqipërisë, por dështuan. Ne nuk u lëkundëm dhe nuk do të lëkundemi. Mikpritja jonë nuk është e lidhur me ndonjë qëndrim ndaj Iranit, por me bindjen tonë humaniste. Së fundmi i shtrimë dorën fqinjës, Italisë. Në vend që thjesht të flisnim u përpoqëm të vepronim, nuk qëndruam duarlidhur. Bëmë pjesën tonë”, tha Rama.