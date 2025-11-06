Ish-kryeministri Sali Berisha ka reaguar sërish lidhur me debatet mbi ligjin e barazisë gjinore, duke mohuar kategorikisht se ka fyer ndonjë ambasador dhe duke kërkuar publikisht nga përfaqësuesi i Bashkimit Europian në Tiranë, Silvio Gonzato, që të tregojë se cilën direktivë të BE-së mbështet qëndrimin për terminologjinë e përkatësisë së shumëfishtë gjinore.
“Nuk kam bërë asnjë fyerje ndaj asnjë ambasadori, por kam shprehur mendimet e mia, siç do t’i shpreh haptas në çdo rast,” deklaroi Berisha. Ai shtoi se kërkesa e tij ndaj ambasadorit Gonzato është e qartë: “Cila direktivë e BE përdor terminologjinë e përkatësisë së shumëfishtë gjinore? Asnjëra nga direktivat nuk e ka këtë, ato flasin për burrin dhe gruan”.
Berisha tha se ekspertë të njohur e kanë konfirmuar mungesën e një reference të tillë në aktet europiane, ndërsa çdo interpretim ndryshe, sipas tij, “është problem i atij që e bën”.
Ish-kryeministri theksoi se është kundër çdo lloj diskriminimi dhe pabarazie, por kundërshton ashpër, siç tha, “çdo përpjekje për të riformatuar antropologjinë njerëzore dhe binaritetin e gjinisë”.
