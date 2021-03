Vedat Muriqi nuk po gjen hapësira te Lazio. Sulmuesi kosovar e ka të vështirë të fitojë minuta te kryeqytetasit.

Në këto kushte, e veetmja rrugë është largimi. Manchester United dhe Tottenham janë interesuar për kosovarin.

Gjithsesi, lacialët kërkojnë hiç më pak se 20 milionë euro, shifër kjo që përkon me atë që është blerë.

Operacioni mbetet i vështirë, pasi edhe te këto dy ekipe, vështirë se do mund të inkuadrohej.

Vedat Muriqi ka shënuar vetëm 2 gola dhe ka dhënë 1 assist me fanellën e Lazios. Se cila do jetë e ardhmja e tij, vera do sqarojë gjithçka.