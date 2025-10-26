Tajlanda dhe Kamboxhia kanë nënshkruar sot, 26 tetor, një marrëveshje të zgjeruar për armëpushim, në prani të presidentit amerikan Donald Trump, gjatë samitit të ASEAN në Kuala Lumpur, Malajzi.
Marrëveshja vjen si një vazhdim i armëpushimit që i dha fund luftimeve të përgjakshme kufitare në muajin korrik.
Kryeministri kamboxhian Hun Manet dhe ai tajlandez Anutin Charnvirakul firmosën marrëveshjen pas ardhjes së Trump në samit. Presidenti amerikan deklaroi se “u realizua diçka që shumë njerëz e panë të pamundur”, duke e nënshkruar marrëveshjen së bashku me kryeministrin malajzian Anwar Ibrahim, mikpritës i samitit.
Kryeministri tajlandez e quajti marrëveshjen si “bazë për një paqe të qëndrueshme”, ndërsa Hun Manet e cilësoi këtë si një “ditë historike”.
Masa të parashikuara në marrëveshje
Marrëveshja parashikon lirimin e 18 ushtarëve kamboxhianë nga Tajlanda, si dhe heqjen e armëve të rënda nga rajoni kufitar, ndërsa forcat malajziane do të vendosen për të parandaluar rifillimin e luftimeve.
Territori përgjatë 800 km të kufirit mes dy vendeve ka qenë objekt mosmarrëveshjesh për dekada.
Përveç armëpushimit, Trump nënshkroi gjithashtu marrëveshje ekonomike me Kamboxhian dhe Tajlandën, duke përfshirë një marrëveshje për tregti reciproke me Phnom Penh dhe një marrëveshje mbi minerale kritike me Bangkokun.
Raportimet nga Tajlanda tregojnë se marrëveshja e së dielës konsolidon “ato që ishin vendosur më parë”. Qytetarët dhe ushtria tajlandeze e shohin marrëveshjen si “fillimi i fundit” të konfliktit, por jo si zgjidhjen përfundimtare të mosmarrëveshjes kufitare, duke e konsideruar si një proces që do të matet nga detajet e zbatimit.
