“Ne planifikojmë që javën e ardhshme emigrantët e parë të çohen në qendrat e refugjatëve në Shqipëri. Dhe kur qendrat të hapen nuk do të ketë prerje shiriti.”

Kështu deklaroi ministri i Brendshëm italian Matteo Piantedosi, në festën e ‘Il Foglio’ në Firence.

“Qendrat janë të ngjashme me ato të vendosura në territorin kombëtar, janë për paraburgim të lehtë. Nuk ka tela me gjemba, ka asistencë. Çdokush mund të aplikojë për mbrojtje ndërkombëtare dhe ta marrë atë brenda pak ditësh.”, tha ai.

La Repubblica, shkruan se ka ende një mundësi që ato të bllokohen nga Gjykata Evropiane.

Në fakt, operacioni i qeverisë Meloni, mund të ketë pasoja serioze dhe të menjëhershme: nga rreziku i ndalimit të menjëhershëm deri te një ankesë për dëmtim tatimor .

Sepse, ligjërisht, protokolli i Shqipërisë është bërë i pazbatueshëm pasi javën e kaluar, një vendim i Gjykatës Evropiane të Drejtësisë rrëzoi efektivisht supozimin mbi të cilin ai bazohet.

Kjo do të thotë, përcaktimi i një vendi të sigurt i bashkangjitur vendit të origjinës së migrantëve, për të cilin mund të zbatohen procedurat e përshpejtuara kufitare. Një vendim që gjyqtarët në të gjithë Evropën dhe qeveritë e shteteve anëtare duhet të respektojnë. Gjyqtarët e Luksemburgut, në fakt, kanë përcaktuar se që një vend të konsiderohet i sigurt duhet të jetë i sigurt në çdo pjesë të territorit të tij dhe për çdo kategori njerëzish, pa asnjë përjashtim.

Siguria në qendër të problemit

Dhe është pikërisht përkufizimi i “sigurt” që është thelbi i çështjes.

Kriteri me të cilin Farnesina, në fillim të vitit, rishikoi listën e 22 kombeve të origjinës së migrantëve parashikon në vend të kësaj se “përcaktimi i një vendi të sigurt të origjinës mund të bëhet me përjashtim të pjesëve të territorit ose kategorive të njerëzve.”

E paligjshme, thotë tani Gjykata Evropiane e Drejtësisë. Dhe duke lëvizur poshtë listës, praktikisht asnjë nga vendet nga vijnë emigrantët që kalojnë Mesdheun nuk do të kishte më kërkesat për t’u konsideruar të sigurt: sigurisht jo Tunizia , as Egjipti dhe as Bangladeshi, nga i cili këtë vit ka ardhur shumica e azilkërkuesve dhe të cilat, në fletët e Farnesinës, tregohen si “vende të sigurta me përjashtim të disa pjesëve të territorit dhe për disa kategori njerëzish”. Në fakt, nëse shikoni me vëmendje listën, vetëm ata që vijnë nga Kepi Verde (dhe këtë vit mund të numërohen nga njëra anë) mund t’i nënshtrohen procedurave të përshpejtuara kufitare.