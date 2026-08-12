Prokuroria e Tiranës urdhëroi lirimin e menjëhershëm të Ervis Allës, i arrestuar si i dyshuar për vendosjen e një sasie me eksploziv në hyrje të një banesë në zonën e Dajtit.
Akuza e konsideroi të paligjshëm ndalimin e Allës, i dyshuar për shkatërrim prone me eksploziv.
Prokuroria e Tiranës thotë se nuk është administruar asnjë provë direkte ose indirekte në adresë të të dyshuarit që të krijojnë dyshimin se ai e ka vendosur lëndën plasëse në shtëpinë e Jakup Memishaj.
Ndërsa shtohet se nuk mund të konsiderohet si provë fakti që i ndaluari kishte pasur konflikt me familjen Memishaj për shkak të një minibari, të porositur nga kjo familje në mobilerinë e familjes Alla, informon TCH.
Duke ju referuar dëshmisë së Nazmie Myftaraj, policia kishte zbuluar se familja Memishaj kishte porositur në Tapizë një minibar që e kishin paguar, por nuk e kishin marrë dhe për këtë qëllim kishin kryer kallëzim në polici.
Pas këtij pretendimi policia rezulton se ka ndaluar Ervis Allën, i cili është shkruar se nuk u gjet në mobileri dhe sipas prokurorisë nuk është reflektuar fakti se lokalizimi i këtij shtetasi është kryer në Krujë dhe se kjo polici nuk ka mbajtur akt shërbimi për të pasqyruar faktet.
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