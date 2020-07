Seanca e Kuvendit është ndërprerë për herë të dytë, pasi opozita bllokoi foltoren duke mos lejuar që të flasë ministri Lleshaj, pasi më parë kërkojnë që të replikojnë për deklaratat e kryeministrit Edi Rama. Këtë herë protagonist u bë deputeti Halit Valteri. Në replika mes tij dhe Ruçit, ky i fundit e paralajmëroi se do të përjashtohej nga seanca.

Debati me Halit Valterin

Rinis seanca, fjalën e merr ministri i Brendshëm, ndërhyn sërish opozita, deputetët në foltore

Gramoz Ruçi-Halit Valterit: Po të tërheq vëmendjen sipas rregullave të etikës

Halit Valteri: Gjithmonë kështu na e bën ti

Gramoz Ruçi: Halit mos bëj të fortin se do të përjashtohesh nga seanca. Po të paralajmëroj po vete 2 minutëshi do të përjashtohesh. Nuk ka këllqe asnjëri që të më kundërshtojë mua, të kam paralajmëruar tre herë deri tani. Ulu ti nuk ke të drejtë të kërkosh se je në pikën që përjashtohesh nga seanca.

Myslym Murrizi: Bëj 5 minuta pushim

Gramoz Ruçi-Murrizit: Ministrit i është dhënë fjala, sa të mbaroj 5 minuta pushim. Babën as ta kam zënë, as mos ma zër me gojë. Ministër mos repliko.

