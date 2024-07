Portugalia dhe Franca luajnë çerekfinalen e dytë të këtij Europiani në Hamburg.

Portugezët vijnë pas një fitore me penallti përballë Sllovenisë, teksa Cristiano Ronaldo do ta startojë si titullar edhe pse pas shumë kritikave.

Nga ana tjetër, “Gjelat” vijnë nga një fitore minimale përballë Belgjikës vetëm falë një autogoli, teksa të dyja skuadrat do të tentojnë fitoren dhe gjysmëfinalen.

REZULTATI LIVE:

PORTUGALI 0-0 FRANCË

KOMENTI LIVE:

90+4′ Mbyllet koha e rregullt me barazim 0-0!