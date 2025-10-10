Lufta e tarifave po shfaqet përsëri dhe tregjet e aksioneve po rezultojnë menjëherë negativisht. Fronti i nxehtë është përsëri midis Uashingtonit dhe Pekinit. Donald Trump ka njoftuar se është gati të rrisë tarifat kundër Pekinit dhe të anulojë takimin me Xi Jinping të planifikuar për në nëntor në Korenë e Jugut gjatë samitit të APEC-ut.
“Gjëra vërtet të çuditshme po ndodhin në Kinë! Ata po bëhen shumë armiqësorë dhe po u dërgojnë letra vendeve anembanë botës, duke thënë se duan të vendosin kontrolle eksporti për çdo artikull të vetëm prodhimi që përfshin elementë të rrallë të tokës, dhe pothuajse çdo gjë tjetër që mund të mendojnë, edhe nëse nuk është prodhuar në Kinë”, tha Donald Trump, President i SHBA.
Njoftimi për një rritje “masive” të tarifave kundër Kinës vjen pasi Pekini vendosi gjithashtu taksa të reja për anijet amerikane në portet kineze, masa që pasqyrojnë ato të futura nga presidenca amerikane. Trump njoftoi gjithashtu se nuk ka më ndërmend të takohet me Presidentin kinez Xi Jinping. “Duhej të takohesha me Presidentin Xi pas dy javësh, në APEC, në Korenë e Jugut, por tani duket se nuk ka asnjë arsye për ta bërë këtë,” tha Trump në një postim në Truth.
Shtetet e Bashkuara dhe Kina aktualisht po garojnë për avantazh në bisedimet tregtare, pasi tarifat e importit të njoftuara më parë këtë vit shkaktuan një luftë tregtare midis dy ekonomive më të mëdha në botë. Të dy vendet ranë dakord të ulin gradualisht tarifat pas negociatave në Zvicër dhe Mbretërinë e Bashkuar, por tensionet mbeten pasi Kina është përpjekur të kufizojë aksesin e SHBA-së në elementët e rrallë të tokës, të vështirë për t’u nxjerrë, të nevojshëm për një gamë të gjerë teknologjish amerikane.
Tregjet e aksioneve reaguan menjëherë. Wall Street ka rënë, me Dow Jones që ka humbur 0.70% në 46,045.79 pikë, Nasdaq që ka rënë 1.09% në 22,781.74 pikë, ndërsa S&P 500 po humbet 0.84% në 6,678.48 pikë.
