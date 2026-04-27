Nga mbledhja me kryetarët e degëve, kryedemokrati Berisha nuk i kurseu kritikat për të gjitha strukturat drejtuese të Partisë Demokratike
“Kryefjala është organizimi dhe vetëm organizimi. Ne jemi parti e madhe. Ata që e vënë në dyshim këtë, gabojnë. Jemi parti e madhe, por kemi pasur një problem. Duhet ti njohim problemet tona. Nuk kemi marrë në shkallën e duhur me organizimin për një seri, ne nuk jemi ata që jemi përkushtuar në shkallën e duhur, energjitë për qëndrimin tone”-tha Berisha.
Nga sot dhe çdo ditë tha Berisha detyra e çdo funksionari të PD është të riorganizojë partinë.
“Sot dhe çdo ditë, kryetarë, anëtarët e kryesive, drejtues e qarqeve, koordinator, kryetarët e grup seksioneve kanë detyrën më të rëndësishme, riorganizmin e kësaj partie. Nga seksionet deri në drejtimet kryesore. Është e domosdoshme për tu përballur me situatën krijuar. Edi Rama është në pozitë vështirë, del vetëm po pranuam ne”-përfundoi Berisha.
