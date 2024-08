Kërcënimi rus është një rrezik për vendet e Europës Lindore. Vendi që po e ndjen këtë rrezik është Republika Çeke.

Ashtu si shumica e ish-shteteve satelitore sovjetike tani pjesë e NATO-s, Republika Çeke ka humbur objektivat e rekrutimit për vite me rradhë. Kjo i ka lënë njësitë e ushtrisë me staf të pamjaftueshëm dhe të paaftë për të arritur gatishmërinë luftarake, me pushtimin rus të Ukrainës.

“Ne duam të pengojmë çdo kundërshtar të mundshëm në të ardhmen. Nëse nuk bëjmë asgjë për mungesën e burimeve njerëzore në ushtri, kjo mund të nënkuptojë se ne nuk do të jemi në gjendje të ruajmë paqen tonë dhe të pengojmë çdo armik të mundshëm”.

Çekët nuk janë vetëm në këtë realitet. Vendet në të gjithë Evropën Lindore kanë luftuar për të regjistruar ushtarë të rinj dhe për të mbajtur ushtarë me përvojë në një rajon ku Polonia, Hungaria, Rumania dhe Sllovakia të gjitha ndajnë një kufi me Ukrainën.

“Ne nuk mund të bëjmë asgjë pa njerëz. Nëse modernizojmë pajisjet dhe nuk kemi mjaft njerëz kompetentë dhe njerëz të motivuar, të gjitha këto janë para të humbura”.

Vendet e Evropës Perëndimore përballen me sfida të ngjashme. Sipas një raporti të Reuters të bërë publik më herët, NATO-s do t’i nevojiten midis 35 dhe 50 brigada shtesë për të realizuar plotësisht planet e saj të reja për t’u mbrojtur kundër çdo sulmi në territorin e aleancës nga Rusia.

Por çështja është më e afërt për vendet e Evropës Lindore që kaluan katër dekada nën dominimin sovjetik dhe që prej kohësh kanë paralajmëruar për kërcënimin nga një Rusi më bindëse nën Presidentin Vladimir Putin.

