Dy ditë më parë, lajmi u vulos: cifti I njohur përfundimisht vendosi t`I japë fund romancës, dhe u përfol se njëri nga problemet e mëdha, mbante emrin: Madison Lecroy.

Në mars, u shfaqën lajme se Alex e kishte tradhëtuar J.Lo me Madison, por ajo vetë nuk e pranon. Së fundmi, hodhi poshtë cdo pretendim për një lidhje me ish basketbollistin e tha për dyshen se “i uron atyre më të mirën.” Me herët, kishte shpjeguar se:

“Ai kurrë nuk ka tradhtuar fizikisht të fejuarën e tij me mua”, se ajo “kishte pasur vetëm biseda rastësore me të nuk ishin takuar kurrë”.