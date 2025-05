Nga ARTUR AJAZI

Ndodhi ajo që pritej. Ndodhi ajo që kishte paralajmeruar Edi Rama edhe më parë, duke renditur fakte dhe argumente, pse shqiptarët do të votojnë në shumicë PS. Dhe dita e madhe erdhi. Shqiptarët votuan të lirë dhe të qetë, duke e shpënë votën e tyre tek partia e punëve të kryera, tek partia e premtimeve të mbajtura, tek Edi Rama dhe ekipi i tij.

Në fakt, nuk ishte profecia por realiteti. Një miku im që erdhi enkas pas 10 vitesh nga Franca, vetëm për të votuar, u “shokua” që në Rinas nga ndryshimi. “Rama paska bërë mrekullira këtu”-më tha. Ndaj besoj dhe mendoj se ishte profecia e Ramës fitorja e 11 Majit 2025, por realiteti.

Ishte gjuha me të cilën ai u foli shqiptarëve kudo ishin. Ishte mjeshtëria e fjalës dhe dokumentimit të punëve, projekteve, investimeve, rritjes ekonomike. Edi Rama, nuk kishte vendosur të merrej me broçkulla, si “rrisim kaq e aq rrogat, pensionet”, apo dhe se “japim kaq miliona euro këtu apo atje”. Edi Rama foli me fakte, dhe shqiptarët e besuan dhe votuan.

Tanimë, dihet se ngazëllimi i fushatës, ka krijuar tek Berisha dhe stafi i tij i ngushtë, pezmatim, urrejtje, mllefe, dhe pritet si zakonisht dalja e liderit për të baltosur zgjedhjet dhe rezultatin. Duhet gjendur fajtori, dhe ai padyshim kësaj here, do të jetë ose shqiptar, ose amerikan. Pra do të jetë, ose një prej “xhaketave të vjetra”, ose La Civita. Kjo për faktin sepse La Civita, nuk vlen më tashmë për Berishën. Ai mori paratë, mbajti një fjalim të shkruar nga lideri demokratikasve, dhe kaq.

Edhe pse Berisha shpresonte në “magjinë” La Civita, duke menduar se “ardhja e tij do ti impresiononte shqiptarët dhe do ti sillte fitoren” si në SHBA të Trump, duket se kjo nuk ndodhi. Dhe nuk kishte si të ndodhte, kur vetë amerikani La Civita, e preku me dorë, realitetin shqiptar. Ku gaboi Berisha ? Natyrisht , gabimi nis me qendrimin e tij me pahir si kryetar partie, moshapja e partisë, flakja e kontributorëve partiakë, marrja e “asistentit” amerikan, dhe premtimet e bujshme pa “doganë” gjatë fushatës.

Gjithsesi, heshtja e tij edhe 24 orë pas votimeve, tregon shumë. Kurse për Edi Ramën, fitorja erdhi ashtu natyrshëm, pa shumë bujë, duke u mbështetur tradicionalisht tek ajo që duan shqiptar֝t, tek realiteti i prekshëm, dhe efektet e punëve të mbaruara. Tanimë mbetet nisja e një rrugëtimi tjeter, progresist, dhe integrues të Shqipërisë drejt dyerve të Bashkimit Europian.