Presidenti Donald Trump tha të hënën se i kërkoi personalisht kryetarit të FIFA-s, Gianni Infantino, të rishikojë vendimin për t’i dhënë karton të kuq dhe pezullim një ndeshjeje sulmuesit yll të ekipit amerikan, Folarin Balogun një ndërhyrje e jashtëzakonshme që shkaktoi një valë polemikash në Kupën e Botës.
FIFA njoftoi të dielën se Balogun do të ishte i kualifikuar për të luajtur në raundin e 16-tave kundër Belgjikës të hënën në mbrëmje, duke ndezur një stuhi politike dhe pikëpyetje rreth integritetit të turneut.
“E tëra çfarë bëra ishte të kërkoja një rishikim. Nuk thashë, ‘Duhet ta bësh këtë’”, tha Trump nga Zyra Ovale, duke shtuar se “nuk mendonte se ishte një faull”. Ai iu referua incidentit si “dy djem që vraponin me shpejtësi të plotë që rastësisht u përplasën me njëri-tjetrin”
Komentet përfaqësojnë rrëfimin e parë të detajuar nga Trump mbi bisedën e tij me Infantinon.
“Nuk i thashë çfarë të bënte, nuk mund t’i them çfarë të bënte”, tha ai, duke shtuar se një komision i pavarur “mori vendimin e duhur”.
Trump gjithashtu e vuri në pikëpyetje integritetin e gjyqtarit, duke thënë se gjyqtari ishte “pak i dyshimtë” ndërsa i inkurajoi gazetarët të “kontrollonin të kaluarën e tij”.
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