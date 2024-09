Historia daton në gusht 2019, kur OJQ-ja spanjolle, pasi shpëtoi 147 emigrantë në ngushticën e Siçilisë, qëndroi në det për disa ditë në pritje për t’u lejuar të zbarkonte.

“Rrezikon 15 vite burg, ka të drejtë të mbrohet, por nuk ka pasur të drejtë të bëjë atë që ka bërë”. Me këto fjalë Oscar Camps, themeluesi i OJQ-së spanjolle Open Arms, komenton qëndrimin e Matteo Salvinit para se të hynte në dhomën e bunkerit të burgut Pagliarelli në Palermo, ku sot filloi aktakuza e gjyqit në të cilin përballet lideri i Lidhjes dhe ministri aktual i Infrastrukturës, i akuzuar për rrëmbim dhe refuzim të akteve zyrtare, duke vonuar zbarkimin e 147 emigrantëve nga bordi i anijes së OJQ-së Open Arms në gusht 2019, kur ishte ministër i Brendshëm.

Në përgjigje, zëvendëskryeministri ka reaguar në rrjetet sociale ku shprehet: “Mbrojtja e kufijve nga emigrantët e paligjshëm nuk është krim”.

Por pikërisht në dhomën e bunkerit të burgut Pagliarelli në Palermo, ku Salvini nuk është i pranishëm, vendoset fati i liderit të Ligës së Veriut.

Prokurori publik do të përpiqet të argumentojë se si Salvini kishte kryer një “rrëmbim” duke vepruar “në kundërshtim me konventat ndërkombëtare dhe rregullat e brendshme në lidhje me shpëtimin në det dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut” duke “abuzuar me kompetencat që i janë besuar si autoritet kombëtar i sigurisë publike”.

Një nga pikat kyçe të gjyqit, ndoshta kryesorja, është ekspozuar nga prokurori publik Gery Ferrara në aktakuzë: “Kur Salvini bëhet Ministër i Brendshëm, vendimet për menaxhimin e zbarkimeve dhe lëshimin e POS-ve (zbarkimi leje, në një vend të sigurt) zhvendosen nga Departamenti i Lirive Civile dhe Emigracionit në kabinetin e ministrit dhe në veçanti është ministri ai që vendos”.

Gjyqi në vazhdim, saktësoi prokurori publik Ferrara, “nuk është një gjyq politik”.

Sipas prokurorisë, Salvini, i cili mohoi autorizimin për zbarkimin e të humburve, nuk kreu një akt politik, por një zgjedhje personale që shkonte përtej vijës qeveritare të ekzekutivit Conte 1, lidhur me rishpërndarjen e emigrantëve në Evropë. Një linjë e mohuar edhe nga kryeministri i atëhershëm Giuseppe Conte.

Në sallën e gjyqit, zëvendësprokurorja e Palermos Marzia Sabella gjatë aktakuzës, deklaroi se rreziku që në bordin e Open Arms të kishte prani të terroristëve mes të humburve të paidentifikuar ishte i pabazuar. Kjo sepse, shpjegoi Sabella, “askush nuk kishte hyrë në bord për të kontrolluar nëse kishte dokumente dhe së dyti është diskriminues dyshimi se mund të kishte terroristë vetëm nga kombësia e migrantëve”.

Si kreu i Ministrisë së Brendshme, Salvini “kishte detyrimin të tregonte një vend të sigurt për zbarkimin e emigrantëve nga anija “Open Arms”, tha zëvendësprokurorja e Palermos Marzia Sabella, duke nënvizuar kushtet “të tmerrshme” psikofizike të migrantëve në bordin e anijes.

Në fund të kësaj pjese të aktakuzës, avokatja Giulia Bongiorno, senatorja e Lidhjes dhe gjithashtu ministre në qeverinë Conte 1, komentoi jashtë sallës së gjyqit se kishte dëgjuar një aktakuzë “kundër një linje të qeverisë, jo kundër Salvinit”.

Për gazetarët, Bongiorno u shpreh se “prokurori publik po procedon me një aktakuzë kundër dekretit të sigurisë bis që është një akt i qeverisë dhe kundër vijës politike të rishpërndarjes së pari dhe më pas zbarkimit. Ai në fakt ka shprehur një gjykim sfidues të madh për këtë linjë, e realizuar nga e gjithë qeveria”.

Për avokatin që mbron zv.kryeministrin është “një aktakuzë disi kontradiktore sepse premisa është: nuk po hedhim në gjyq qeverinë, por dekreti bis i sigurisë është në kundërshtim me Kushtetutën”.

Në mbrojtje të Salvinit është edhe Antonio Tajani, zëvendëskryeministër dhe ministër i jashtëm aktual i Italisë.

“Salvini e ka kryer detyrën e tij si ministër. Jam i bindur se ka gjithmonë një gjyqtar që njeh korrektësinë e sjelljes së një ministri, detyra e të cilit është gjithashtu për të mbrojtur ligjshmërinë, dhe unë besoj se Salvini e ka bërë këtë”, tha ai.