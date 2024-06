Lulzim Basha nuk dorëzohet. Demokrati është i vendosur që me çdo kusht të jetë në fletën e votimit në zgjedhjet e ardhshme.

Në një takim me drejtuesit politik të qarkut të Elbasanit, ai tha se se do të jetë një alternativë në zgjedhje.

“Ne kemi strukturat, identitetin, koherencën dhe vizionin tonë, një program politik ambicioz dhe reformues, në shërbim të Shqiptarëve. Padrejtësia nuk do të ndalojë përpjekjen tonë për ndryshim, në çdo rast do jemi në zgjedhje. Alternativa jonë, bashkë me një koalicion të gjerë vlerash, do jetë përfaqësuese e shpresave të shqiptarëve për një ndryshim të vërtetë”, tha ai.