Dëshmi të tjera dalin në dritë nga vrasja e dy motrave Metani në zonën e Astirit në Tiranë, në datën 31 Dhjetor. E gjithë kjo ngjarje e rëndë ndodhi në sytë e Anxhelos, djalit 14 vjeçar të Zhanetës dhe Përparimit, pasi mes tyre kishte një marrëdhënie dashurie.

Përparimi kishte njohur fillimisht Kristinën, të cilën e kishte shfrytëzuar si prostitutë dhe më pas kishte marrë dhe Zhanetën që e kishte shfrytëzuar po ashtu. Përparimi ka fëmijë me të dy motrat.

Motra e dy viktimave, Adriana ka dhënë një intervistë për TCH, ku ka bërë deklarata të forta ndaj 59-vjeçariti Përparim Ademi. Sipas saj, janë shitur mbi 10 fëmijë të motrave të saj, dhe se Përparimi i ka dërguar në Selanik për prostitucion.

“Motra e madhe e ka njohur në fillim Përparimin. Pas asaj kanë bërë këtë vajzën dhe ai nuk i ka dhënë atësinë. Në fillim mori motrën e madhe, e nxori në rrugë si prostitutë dhe pas një viti ka ardhur e ka marrë motrën time të voglën nga babai, ka qenë 15 vjeçe.

Babai im i tha se do të të denoncoj, kur i tha se do të denoncoj i tha se i kam vajzat në Tiranë, janë të sëmura dhe të kërkoj që të vish ti. E ka çuar në mal të Dajtit dhe e ka kërcënuar me thikë. Nëse ti më denoncon, do të shuaj si familje. E mori motrën e vogël dhe e çoi në Selanik. I linte shtatzënë dhe i detyronte që t’i shisnin. Janë shitur mbi 10 fëmijë. Dy motrat e mia, ka qenë edhe e shoqja e tij në Greqi. Edhe gruaja e tij ka ngelë shtatzënë dhe e kanë shitur fëmijën. Kjo pasi nuk u dilnin lekët që të mbaronin vilën.

Motrën e madhe e la, pasi nuk bëntë më fëmijë. Kur ngeli motra e madhe shtatzënë në fillim nuk pranoi ta shiste, ai e ka varur me tel në fyt. Ka bërë shumë gjëra, kanë ardhur motrat të nxira. I ka thyer motrës së madhe edhe këmbën, shumë tortura. Neve nuk na ka lënë motra jonë e madhe, nuk na lejohej që të bënim ne denoncim. Ato vetë nuk e bënë asnjëherë hapin”, është shprehur motra e Zhanetës dhe Kristinës.

Ndërkohë që sipas motrës edhe bashkëshortja e Përparimit ishte në dijeni të asaj që ndodhte me trafikun e fëmijëve. “Ajo e dinte, madje edhe vetë e ka shitur një fëmijë. Ishte shtatzënë dhe e shiti sepse nuk i dilnin lekët të bënte vilën”./a.p