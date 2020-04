Një gjyshe nga Burreli është kthyer në Shqipëri me anë të proçesit të riatdhesimit. Në videon e publikuar nga Report Tv, e pyetur nga gazetari Arsen Rusta për rezervimin që kishte bërë gjyshja tha se në mungesë të një dhome teke, ka rezervuar një treshe, por që s’ka ndërmend ta ndajë me njeri.

“Erdhëm shëndoshë, kam shkuar me 29 shkurt dhe u ktheva sot. Preva biletë me 14, por u djeg, preu goca një biletë tjetër, shkova atje s’kisha shkuar ndonjëherë, nuk shkoj më. Jam fry, të rrish atje mbyll. Jam nga Burreli! Në aeroplan, nga 3 ishim në avion. Ishim ngjitur aq fortë, nga 3 veta në sedilje. Kam prerë një biletë treshe, nuk fle me njëri, një natë do fle në një krevat, në një krevat tjetër,”– tha nëna.

Gjyshja nga Burreli ishte pjesë e 134 shqiptarëve që u ratdhesuan një ditë më parë.