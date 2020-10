Kjo pamje ponoramike vjen nga Vermoshi, një nga perlat e natyrës në Malësinë e Madhe.

Fotot u ndanë nga kryeministri Edi Rama këtë mëngjes në faqen e tij në facebook, i cili tregon se investimi është i banorëve të zonës, dy sipërmarrës të talentuar e dy emigrantë të kthyer nga jashtë.

Rama nuk ka shmangur dhe ironinë me kritikët për investimin turistik, duke nënvizuar se kjo është një pasqyrë kuptimplotë për dembelët, qaramanët e kukuvajkat e Shqipërisë së klubeve politike, mediatike e internetike.

“MIRËMËNGJES 😊

dhe me këto pamje që s’janë as në Zvicër as në Austri, po në Vermoshin ku nisma jonë zhvillimore e Rilindjes Rurale plus vetë projekti tanimë i përfunduar i Qendrës Turistike të Fondit Shqiptar të Zhvillimit, ka nxitur investime e plane private që do ta kthejnë këtë mrekulli të natyrës së Malësisë së Madhe në një destinacion europian gjatë kësaj dekade, ju uroj një fundjavë të bukur😍

*** mësova se këtë perlë e kanë bërë duart e katër djemve punëtorë të zonës, dy sipërmarrës të talentuar e dy emigrantë të kthyer nga jashtë, të cilët mezi po pres t’i takoj e t’u përulem me admirim e respekt për shijen, cilësinë dhe shembullin fantastik të kësaj pune të mrekullueshme që është edhe një pasqyrë kuptimplotë për dembelët, qaramanët e kukuvajkat e Shqipërisë së klubeve politike, mediatike e internetike👍“, shkruan Rama.

g.kosovari