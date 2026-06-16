Presidenti amerikan, Donald Trump, u takua këtë të hënë, 15 qershor, me presidentin francez, Emmanuel Macron, në kuadër të samitit të G7-ës, ku përdori takimin dypalësh për të promovuar marrëveshjen e sapoarritur mes SHBA-ve dhe Iranit, por edhe për të uruar një kampion francez të arteve marciale të përziera (MMA).
Takimi mes dy liderëve u zhvillua menjëherë pasi Trump mbërriti në Francë, pas organizimit të një eventi të profilit të lartë të UFC-së në Shtëpinë e Bardhë me rastin e ditëlindjes së tij. Në nisje të deklaratave për mediet, Trump vlerësoi fitoren e luftëtarit francez Ciryl Gane, i cili triumfoi një natë më parë ndaj një kundërshtari që konsiderohej pothuajse i pathyeshëm.
“Dua ta përgëzoj presidentin. Mbrëmë Ciryl Gane fitoi ndaj një luftëtari të madh, që konsiderohej i pamposhtur, dhe Ciryl është nga Franca. Ishte një ndeshje fantastike dhe një mbrëmje e shkëlqyer në Shtëpinë e Bardhë”, tha Trump.
Ky moment shërbeu si hyrje për diskutimet më të gjera mes dy liderëve, të cilat u përqendruan te marrëveshja mes SHBA-ve dhe Iranit, çështjet ekonomike dhe sfidat globale që po diskutohen në samitin e G7-ës.
Gjatë deklaratës së përbashkët, Trump mbrojti marrëveshjen me Iranin, e cila synon t’i japë fund armiqësive dhe të mundësojë rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme të transportit të naftës në botë.
Ai theksoi se lehtësimi i sanksioneve ndaj Teheranit do të varet nga sjellja e autoriteteve iraniane.
“Gjithçka varet nga sjellja. Nëse ata bëjnë atë që duhet të bëjnë, atëherë masat e parashikuara në marrëveshje do të fillojnë të zbatohen”, u shpreh Trump.
Presidenti amerikan komentoi gjithashtu kërkesat për publikimin e shpejtë të memorandumit të mirëkuptimit (MOU), dokumenti që shërben si bazë e marrëveshjes. Ai e krahasoi atë me marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 të negociuar gjatë administratës së ish-presidentit Barack Obama, duke e cilësuar këtë të fundit si një marrëveshje të dështuar.
I pyetur se kur do të publikohet teksti i memorandumit, Trump tha se kjo mund të ndodhë shumë shpejt.
“Mendoj se shumë shpejt. Dua që të publikohet, sepse është një dokument shumë i fuqishëm. Nuk është si dokumenti i Obamës, i cili ishte një dokument i tmerrshëm. Besoj se do të publikohet pas së premtes”, deklaroi ai.
Samiti i G7-ës po zhvillohet në Evian-les-Bains dhe fokusohet në tema si stabiliteti makroekonomik, siguria e zinxhirëve të furnizimit dhe zhvillimi ndërkombëtar. Megjithatë, marrëveshja e armëpushimit mes SHBA-së dhe Iranit dhe pasojat e saj për sigurinë globale kanë dominuar diskutimet e para të liderëve.
Pas takimit dypalësh, Trump dhe Macron iu bashkuan liderëve të tjerë të G7-ës në një darkë pune, ndërsa gjatë javës janë planifikuar edhe aktivitete të tjera zyrtare, përfshirë një darkë ceremoniale në Palace of Versailles me rastin e 250-vjetorit të pavarësisë së Shteteve të Bashkuara.
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