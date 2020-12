Ja qe per audience lejohet gjithçka. Edhe te hedhesh ne eter ide pa asnje lidhje dhe perralla qe nuk i gjen as ne letersine me spekulative. Alfred Cako, sot në Top Channel tha se kryeministri Edi Rama është një klon, pasi i vërteti sipas tij nuk u kthye më nga SHBA, ku ishte javën e shkuar për të siguruar vaksinën Pfizer kundër koronavirusit.

“Gojët e liga thonë se pasi u kthye nga USA, Kryeministri jonë nuk është Edi Rama por një klon, edhe Putin është një klon dhe Mike Pence është një klon i cili sapo u vaksinua dje, ndërsa Trump dhe Biden nuk janë shprehur për vaksinën.

Sipas ideve konsperacioniste edhe Sadam Hyseini është gjallë dhe ka jetuar në një nga qytetet nëntokësore të Brazilit dhe po kështu thuhet edhe për Abraham Linkoln ku mendohet se është vrarë por nuk është vrarë, por ka jetuar në një vend të fshehtë derisa ka vdekur. Kloni projektohet në mënyrë të atillë që ka të gjitha informacionet që ka pasur ajo që klonon një dhe kloni mendon se është personi të cilin përfaqëson”, tha Cako./L.F-dritare.net