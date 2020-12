Kryetarja e Komisionit Parlamentar të Sigurisë Kombëtare, deputetja Ermonela Felaj, ka dënuar aktet e dhunës në protestat që po zhvillohen në Tiranë.

Gjatë një interviste televizive, mbrëmjen e të dielës, Felaj tha se përfshirja e të miturve në dhunë është e papranueshme dhe kjo fakton verbërinë e udhëheqësve të protestës, që sipas saj janë Berisha, Meta, Basha e Kryemadhi, të cilët janë të tërbuar nga humbja e pushtetit.

“Nëse vërtetë do të protestohej sikurse u paralajmërua, me ato qëllime, sigurisht nuk do të kishte asgjë për të komentuar. Kjo protestë mund të vijonte me ditë të tëra, por në momentin që kjo protestë u zëvendësua me aktet e dhunës, në godina dhe objekte, që nuk kanë asnjë lidhje me qëllimin e saj, kjo mori trajta politike. Kjo pra, nuk është më një protestë për drejtësi, por për pushtetin e humbur nga Basha, Kryemadhi, Berisha e Meta. Janë njerëz të verbër, të marrë peng, që nuk po arsyetojnë në mënyrë të ftohtë se sa keq po përdoren dhe gjëja më tragjike është ajo që po ndodh, që të miturit po përdoren për akte dhune”,- tha Felaj.

E pyetur mbi vrasjen e Klodian Rasha-s, Felaj theksoi se “veprimi efektivit ishte një veprim përtej të drejtave dhe detyrimeve që i ngarkon detyra e Policisë së Shtetit. Është përgjegjësi personale. Nuk është përgjegjësi kolektive dhe përgjegjësia penale është personale, jo kolektive. S’mund të përgjigjen 13 000 vetë të Policisë së Shtetit për një person. Askush nuk është cenuar në protestat e zhvilluara nga Policia e Shtetit, e kundërta ka ndodhur në qeverinë e shkuar. Policia e këtyre viteve ka qenë e vetëpërmbajtur. Policia ka për detyrë të neutralizojë dhunuesit që ushtrojnë vepra kriminale. Aq shumë janë verbuar udhëheqësit e protestës saqë detyrojnë qytetarët të kryejnë akte të tilla. Policia e Shtetit do të dijë t’i menaxhojë mjaft mirë këto situata”,- tha Felaj.

“U bëjë thirrja qytetarëve të arsyeshëm, të kujdesemi që të miturit të mos përfshihen në këto protesta. Dëmi psikologjik është tejet i madh. Këto janë rekorde që të shoqërojnë gjatë gjithë jetës, t’i mbrojmë të miturit. Kush dëshiron të dalë në protestë është i mirëpritur, por jo dhunë,- tha Felaj.

