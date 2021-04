Petrit Vasili ka çuditur jo pak mëngjesin e sotëm me një deklaratë të tij. Ai thotë se LSI do të marrë vetëm në Tiranë 11 mandate. Pa llogaritur dhjetëra të tjera që do fitojë Krymadhi dhe Vasili në Shqipëri.

Në rastin më të mirë, sipas llogarive të tij Parlamenti do të ketë 200 deputetë.Sepse logjikisht sipas opozitës, PD do marrë më shumë e kështu me radhë.

Qesharake, por deklarata është serioze. Numri dy i LSI, i njohur për retorikën e tij herë banale, e herë delirante shton se llogaritë që bën janë pasojë e organizimit të mrekullueshëm që ka LSI në terren.

“Ne synojmë 11 mandate në Tiranë sepse kemi patur në zgjedhjet e shkuara 5 mandate. Fryma organizimi, kandidaturat, lista e kanidatëve është më e mira që ka patur ndonjëherë LSI. Këto bëjnë që LSI të konkurrojë me një ritëm si asnjëherë më parë në Tiranë. LSI ka qenë gjithmonë në ngjitje. Të njëjtat pritshmëri janë edhe për qarqet e tjera të rëndësishme të vendit, Durrësi, Fieri, Elbasani, Berati, Vlora. Këto janë synimet, për një garë për të luftuar në këto qarqe për forcë e parë. Kemi përgatitur një program që është realist, me këmbë në tokë dhe i bën të prekshme gjërat, nuk është në ajër, nuk është program me 3D. Kemi ndërthurur tre breza” – thotë paraardhësi i Kryemadhit në drejtimin e LSI, Petrit Vasili.