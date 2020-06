Deputetja Rudina Hajdari është shprehur se nuk ia ka uruar ditëlindjen kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha.

E ftuar në studion e AbcNews, Hajdari tha se nuk ka bërë këtë pasi nuk ka aq kontakte të afërta me kryedemokratin, por edhe sepse Basha nuk është treguar bashkëpunues, në lidhje me çështjen e ndryshimit të sistemit.

“Nuk ia kam uruar ditëlindjen se s’kam aq kontakte dhe aq të afërta me kryetarin e PD saqë t’i uroj ditëlindjen. Po nuk besoj se është në interest ë shqiptarëve kjo gjë…ja kam uruar unë apo ditëlindjen, nuk besoj se u intereson…Po të ishte bashkëpunues për ndryshimin e sistemit do ja uroja dhe ditëlindjen. As ai nuk më ka uruar mua, prandaj nuk e uroj,”– tha ndër të tjera deputetja Rudina Hajdari.

g.kosovari